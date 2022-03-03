Минобороны объяснило значение букв V и Z на военной технике на Украине

В Минобороны РФ объяснили значение латинских букв, нанесенных на российскую военную технику, задействованную в спецоперации на Украине.

Министерство опубликовало фотографии в Instagram и дало пояснения. Так, в символе "Z" зашифрована фраза "За победу". Буква "V" означает выражение "Сила V (в) правде". Еще одна "V" значит "Задача будет выполнена".

Отметим, в последние дни эти символы стали фигурировать во многих флешмобах, которые проводят россияне. Руководители регионов в названия своих аккаунтов добавили латинскую букву Z. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев пошел еще дальше и объявил о переименовании региона в официальной документации в "КуZбасс". Он считает, что таким образом поддержит "спецоперацию России на Украине".