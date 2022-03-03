В Екатеринбурге три человека погибли в ДТП из-за желания водителя закурить

В Екатеринбурге три человека погибли в ДТП. Причиной аварии стало желание одного из водителей покурить.

Как сообщили Накануне.RU в городской Госавтоинспекции, все случилось вчера днем на 9 километре ЕКАД. По предварительной информации, водитель длинномера Volvo столкнулся с попутным УАЗ, который после удара въехал в самосвал Shacman. В результате водитель и двое пассажиров УАЗа от полученных травм скончались на месте.

В ГИБДД выяснили, что грузовиком Volvo управлял 35-летний мужчина с 16-летним водительским стажем, к административной ответственности за нарушения ПДД он привлекался пять раз. Сам шофер пояснил, что ехал со скоростью около 50-60 км/час, во время движения потянулся за пачкой сигарет, ненадолго отвлекся от управления и почувствовал удар. А подняв голову, увидел, что въехал в попутный отечественный внедорожник.

На место инцидента выезжали руководители городской ГИБДД, следственно-оперативная группа и спасатели. Сотрудники полиции провели замеры и составили процессуальные документы. Сейчас проводится расследование.