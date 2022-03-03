03 Марта 2022
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Общество
Коллаж, QR-код в ТЦ, сертификат о вакцинации (2021) | Фото: Накануне.RU

В Москве отменили использование QR-кодов

С 3 марта в Москве прекращается использование QR-кодов, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, количество новых случаев заболевания омикрон-штаммом и госпитализаций продолжает снижаться, эпидситуация приходит в норму.

Также отменяются все ограничения на посещение общепита, театров, музеев, развлекательных, культурных, просветительских и спортивных мероприятий.

Домашний режим для москвичей старше 60 лет и граждан с хроническими заболеваниями вместо обязательного становится рекомендательным.

Напомним, 1 марта Роспотребнадзор рекомендовал всем регионам отменить ковид-ограничения для учреждений культуры и общепита, говорится в методических рекомендациях ведомства. Это сделано с учетом особенностей распространения штамма коронавируса "омикрон". Обязательными остаются только масочный режим и дезинфекция помещений.

В ведомстве отметили, что 97 % всех подтвержденных случаев коронавируса протекают как ОРВИ или бессимптомно.

Теги: QR-коды, Москва



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