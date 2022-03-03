На "Автовазе" предложили брать подорожавшие автомобили в подорожавшие кредиты

Повышение цен на продукцию "Автоваза" с 1 марта в среднем на 15% вызвало непонимание у потенциальных покупателей. На официальной странице автопроизводителя в соцсети "ВКонтакте" пользователи жалуются на резкий рост цен у автодилеров. "Автоваз" отвечает, что дилеры сами вправе устанавливать цены и торговые надбавки, производитель только дает рекомендации, но россияне указывают, что и отпускные цены растут, по их мнению, неадекватно.

"В тяжелые времена для страны, тех, кто наживается на людском горе, наказывали вплоть до расстрела. Ни в коем случае не призываю к насилию, но предлагаю скрин с сайта вашего дилера в Москве. Это вообще что такое? Когда закончится этот беспредел? Вы там на заводе владеете ситуацией или вас тоже обуяла жажда наживы?", - пишет пользователь Роман Закутский.

"Ларгус кросс на 250 тысяч подорожал, исходя из ваших цен заводских! Вы тоже решили нажиться на непростых временах для страны? Делайте что-нибудь! Вы же от государства миллиарды получаете субсидий! Что за отношение такое!" – добавляет этот же пользователь.

"На ценообразование влияют такие факторы как: инфляция, рост цен на ресурсы и энергию, усовершенствование продукции, налогообложение, цены поставщиков, дифференциация цен, государственное регулирование цен и многое другое. Однако LADA предоставляет большой выбор акций и программ кредитования, с помощью которых можно выгодно приобрести автомобиль", - отвечает официальный аккаунт производителя.