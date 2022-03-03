03 Марта 2022
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Политика В России За рубежом
Бундестаг (2021) | Фото: bundestag.de

В Бундестаге заявили о вреде антироссийских санкций для Европы

Санкции ЕС в отношении России из-за военной спецоперации на Украине вредят самой Европе. Об этом сказал депутат Европараламента от Германии Маркус Бухайт, который обратился в совету ЕС.
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Он указал на то, что санкции запрещают гражданам ЕС занимать высокооплачиваемые должности в советах директоров таких российских госкомпаний, как "Роснефть", "Газпром", РЖД, "Ростелеком" и других, пишет RT. В их число входят, например, бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер, а также экс-канцлеры Австрии Кристиан Керн и Вольфганг Шюссель. Санкции приведут к долгосрочным потерям в торговых отношениях с РФ, которая является торговым партнером Германии, считает Бухайт.

После признания ДНР и ЛНР и начала спецоперации на Украине страны Запада ввели против России несколько пакетов санкций. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в России этого ожидали и вели подготовку к самым тяжелым санкциям.

Теги: Германия, Европа, санкции



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