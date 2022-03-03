03 Марта 2022
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Происшествия Челябинская область
правосудие суд фемида приговор (2011) | Фото: Накануне.ru

В Челябинской области направлено в суд уголовное дело по факту убийства ребенка в 1997 году

60-летнего жителя города Петропавловск-Камчатский будут судить по обвинению в убийстве 9-летней девочки в Брединском районе, совершенном в 1997 году, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Следствие считает, что 3 августа 1997 года мужчина убил девочку в своем доме в поселке Амурский. Он несколько раз ударил ребенка деревянной скалкой по голове. После убийства он закопал тело в расположенном неподалеку скотомогильнике.

Уголовное дело в связи с безвестным исчезновением девочки было возбуждено в ноябре 1997 года. Впоследствии оно было приостановлено, а в 2021 году возобновлено. Следователям удалось установить причастность в совершении данного преступления 60-летнего гражданина, отбывающего в настоящее время наказание за совершение другого убийства на территории Камчатского края.

Теги: убийство, ребенок, суд,



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