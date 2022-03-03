03 Марта 2022
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Происшествия Свердловская область
Избиение водителя на ул. 8 Марта в Екатеринбурге (2022) | Фото: telegram-канал &quot;Инцидент Екатеринбург&quot;

В Екатеринбурге двое южан подрезали и избили водителя

В Екатеринбурге накануне произошла потасовка на дороге - якобы двое южан подрезали автомобиль, вытащили водителя и избили. Об этом сообщает Telegram-канал "Инцидент Екатеринбург", ссылаясь на своего своего подписчика.

Мужчина рассказал, что пострадавший является его другом. Инцидент был зафиксирован на видео. По словам подписчика, нарушители ПДД играли на дороге в шашки, после чего и произошел конфликт. Свидетели произошедшего вызвали "скорую", пострадавшего отвезли в 23-ю горбольницу.

Избиение водителя на ул. 8 Марта в Екатеринбурге(2022)|Фото: telegram-канал "Инцидент Екатеринбург"

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга, одного из южан - водителя KIA уже задержали и доставили в отдел полиции № 5 для дальнейшего разбирательства.

"В настоящее время полицейские продолжают устанавливать детали происшествия и лиц, причастных к нему. Пострадавший, по предварительной информации, получил телесные повреждения в виде ушибов мягких тканей лица и был направлен на прохождение судебно-медицинского освидетельствования. С заявлением в полицию он пока не обращался. По факту инцидента полиция проводит проверку, по результатам которой будет принято обоснованное решение", - рассказали в УМВД по Екатеринбургу.

Губернатор Евгений Куйвашев, который ранее собирался лично и за 4 дня справиться с мигрантским беспределом, пока никак не отреагировал на событие.

Теги: Екатеринбург, полиция, южане, избиение, водитель



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