ЦБ распорядился брать 30-процентную комиссию с физлиц, покупающих валюту на бирже

Центральный банк России распорядился с 3 марта взимать комиссию не менее 30% с физических лиц, покупающих доллары, евро или фунты стерлингов на бирже, говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

О сроках действия ограничений пока не говорится.

"Комиссия в 30%, которую брокеры должны брать с физлиц при покупке валюты на бирже, выравнивает конкурентные условия между банками и брокерами", - говорится в сообщении ЦБ.

Банк России установил на 3 марта официальный курс доллара в размере 103,2 руб., евро – 114,5 руб. (рост к предыдущему дню 11 рублей).

Курсы валют начали резко расти после объявленной Владимиром Путиным 24 февраля военной операции на Украине. Из-за этого страны Запада ввели жесткие антироссийские санкции, в том числе заморозив активы ЦБ РФ, отмечает "Коммерсант".