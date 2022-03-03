03 Марта 2022
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Экономика В России
коллаж, рубли, доллары, вывод средств, отмывание средств, легализация доходов (2017) | Фото: Накануне.RU

ЦБ распорядился брать 30-процентную комиссию с физлиц, покупающих валюту на бирже

Центральный банк России распорядился с 3 марта взимать комиссию не менее 30% с физических лиц, покупающих доллары, евро или фунты стерлингов на бирже, говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

О сроках действия ограничений пока не говорится.

"Комиссия в 30%, которую брокеры должны брать с физлиц при покупке валюты на бирже, выравнивает конкурентные условия между банками и брокерами", - говорится в сообщении ЦБ.

Банк России установил на 3 марта официальный курс доллара в размере 103,2 руб., евро – 114,5 руб. (рост к предыдущему дню 11 рублей).

Курсы валют начали резко расти после объявленной Владимиром Путиным 24 февраля военной операции на Украине. Из-за этого страны Запада ввели жесткие антироссийские санкции, в том числе заморозив активы ЦБ РФ, отмечает "Коммерсант".

Теги: валюта, доллары, центральный банк, физлица



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