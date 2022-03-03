В Госдуму внесен законопроект о кредитных каникулах для россиян до 30 сентября

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий введение кредитных каникул до 30 сентября 2022 года в связи с недружественными действиями иностранных государств и международных организаций.

Об этом говорится в законопроекте о комплексе социально-экономических мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций. Документ размещен в электронной базе ГД.

Отмечается, что при необходимости этот срок может быть продлен.

Данный законопроект также определяет механизмы поддержки экономического сектора. Речь в том числе идет об упрощении выдачи лицензий и разрешений.

2 марта правительство озвучило содержание первого пакета мер поддержки российской экономики в условиях санкционного давления. Часть мер продлевается с "пандемийных времен". Например, на зарплатную программу поддержки "ФОТ 3.0" будет дополнительно выделено 6,2 млрд руб. Еще на полгода продлевается программа компенсации МСП расходов по использованию системы быстрых платежей.

Вводится мораторий на проверки ИП и субъектов МСП до конца 2022 года. Также правительство поддержало решение по отмене с 1 марта НДС на драгметаллы для граждан. 4 марта законопроект рассмотрит Госдума.