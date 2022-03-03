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Задержанного в Екатеринбурге бразильского подрывника отправляют домой со спецконвоем

Генеральной прокуратурой России удовлетворен запрос Федерального ведомства юстиции Бразилии о выдаче Эдуардо Фаузи Ришарда Серкизи для привлечения к уголовной ответственности. Теперь решение официально вступило в силу.

Напомним, еще в декабре 2019 года Эдуардо был заочно арестован судом Рио-де-Жанейро по обвинению в совершении взрыва. Злоумышленник разыскивался по линии Интерпола и в сентябре 2020 года был задержан в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в Генпрокуратуре РФ, действия бразильца являются наказуемыми и по российскому уголовному законодательству: речь идет о статье "Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору". Санкция данной статьи предусматривает более года лишения свободы. Как отметили в надзорном ведомстве, при этом сроки давности привлечения к ответственности по законодательству как России, так и Бразилии еще не истекли.

Решение Генеральной прокуратуры РФ о выдаче Эдуардо Фаузи Ришарда Серкизи вступило в законную силу, Федеральной службе исполнения наказаний поручено осуществить его передачу на родину. В сопровождении спецконвоя бразилец будет доставлен в Рио-де-Жанейро.

Теги: Эдуардо, бразилец, Генпрокуратура



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