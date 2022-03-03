Канада вводит санкции против ключевых сотрудников "Газпрома" и "Роснефти"

Канада ввела санкции против 10 ключевых сотрудников компаний "Газпром" и "Роснефть".

МИД Канады не назвал конкретных лиц, против которых вводятся ограничения. Подчеркивается, что новые санкции должны оказать давление на руководство России ради прекращения специальной операции на Украине, пишет Regnum.

Помимо этого, Канада расширила санкционный список официальных лиц России. В него попали председатель правительства РФ Михаил Мишустин, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, глава администрации президента Антон Вайно, министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, полпред РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка, вице-премьер Юрий Трутнев, полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, полпреды президента РФ в Северо-Западном федеральном и Уральском федеральном округах Александр Гуцан и Владимир Якушев, глава ФТС РФ Владимир Булавин.

На прошлой неделе Канада также ввела санкции в отношении президента РФ Владимира Путина, главы МИД России Сергея Лаврова и ряда других высокопоставленных представителей российского руководства.

Кроме того, 25 февраля страной были введены антироссийские санкции, под которые попал Уральский банк реконструкции и развития. В пресс-службе финансового учреждения Накануне.RU сообщили, что "данные санкции не окажут влияния на деятельность банка".