03 Марта 2022
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лада-веста концепткар (2015) | Фото: Накануне.ru

"Автоваз" приостановит сборку автомобилей из-за дефицита иностранной электроники

Крупнейший российский автопроизводитель "Автоваз" приостановит сборку автомобилей в Тольятти и Ижевске 5 марта, также простой ожидается с 9 по 11 марта из-за продолжающегося дефицита электронных компонентов, передает пресс-служба компании.

Концерн планирует в дни простоев полностью или частично сохранить зарплату сотрудников.

"В связи с продолжающимся кризисом поставок электронных компонентов и с целью недопущения значительного снижения уровня доходов сотрудников компании администрация "Автоваза" приняла следующие решения о графике работы предприятий в Тольятти и Ижевске: 5 марта 2022 года объявляется днем простоя с сохранением заработной платы. Период с 9 по 11 марта объявляется днями простоя с оплатой в размере двух третей от среднемесячного заработка", - говорится в сообщении.

Российские СМИ сообщили, что главной проблемой является отсутствие блоков от немецкого производителя Bosch.

Теги: автоваз, сборка, конвейер, дефицит, bosch



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