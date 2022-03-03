"Автоваз" приостановит сборку автомобилей из-за дефицита иностранной электроники

Крупнейший российский автопроизводитель "Автоваз" приостановит сборку автомобилей в Тольятти и Ижевске 5 марта, также простой ожидается с 9 по 11 марта из-за продолжающегося дефицита электронных компонентов, передает пресс-служба компании.

Концерн планирует в дни простоев полностью или частично сохранить зарплату сотрудников.

"В связи с продолжающимся кризисом поставок электронных компонентов и с целью недопущения значительного снижения уровня доходов сотрудников компании администрация "Автоваза" приняла следующие решения о графике работы предприятий в Тольятти и Ижевске: 5 марта 2022 года объявляется днем простоя с сохранением заработной платы. Период с 9 по 11 марта объявляется днями простоя с оплатой в размере двух третей от среднемесячного заработка", - говорится в сообщении.

Российские СМИ сообщили, что главной проблемой является отсутствие блоков от немецкого производителя Bosch.