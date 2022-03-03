Embraer готов прекратить поставки запчастей для своих самолётов в Россию?

Отечественная гражданская авиация может остаться и без бразильских самолётов. Авиапроизводитель Embraer перестанет поставлять в РФ запчасти для своих лайнеров, а также обслуживать авиапарк российских компаний. Сейчас несколько машин бразильского производства эксплуатирует авиакомпания S7. Кроме того, на латиноамериканскую страну, старающуюся придерживаться независимого курса, возлагались определённые надежды по замещению импорта из ЕС И США.

Президент Жаир Болсонаро не стал осуждать Москву за начало спецоперации на Украине, но, вероятно, торг за позицию Бразилии в экономической войне против РФ продолжается.

"Embraer внимательно следит за развитием событий и продолжает и будет продолжать соблюдать международные санкции в отношении России и некоторых регионов Украины" , - говорится в сегодняшнем сообщении CNN Brasilia.

Там ссылаются на некое заявление компании, однако на сайте Embraer информации об этом нет.