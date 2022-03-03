Пентагон: Введение бесполетной зоны над Украиной грозило бы войной с Россией

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что введение бесполетной зоны над Украиной могло бы спровоцировать войну США с Россией.

Он напомнил, что американский президент Джо Байден дал ясно понять, что американские военные ни в коем случае не будут воевать с Россией на Украине.

Как отметил глава Пентагона, РФ обладает достаточно большим боевым потенциалом и широким набором возможностей на Украине, пишет Regnum.

Также Остин напомнил о необходимости любым способом избегать вероятности применения ядерного оружия. Напомним, американский лидер отрицательно ответил на вопрос журналистов, существует ли угроза конфликта с применением ядерного оружия. В Белом доме отметили, что США не видят причин для перевода ядерных сил в особый режим боевой готовности.

Ранее Байден заявил, что реакцией на военную операцию России на Украине могут быть либо санкции, либо начало Третьей мировой войны.