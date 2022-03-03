У жителя Екатеринбурга за долги по ЖКХ арестовали сразу пять квартир

В Екатеринбурге судебные приставы арестовали несколько объектов недвижимости у должника. Мужчина не оплачивал услуги ЖКХ.

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Как сообщили Накануне.RU в ГУФССП по Свердловской области, уралец накопил долг более 800 тысяч рублей. Он был уведомлен о возбуждении исполнительных производств, однако продолжал уклоняться от погашения задолженности, хотя имел для этого финансовую возможность.

Тогда за дело взялись судебные приставы. Ими было установлено, что должник является владельцем сразу пяти квартир в Кировском районе Екатеринбурга. Вся недвижимость должника была тут же арестована, на нее наложили запрет регистрационных действий.

После этого мужчина сам пришел на прием к сотрудникам ФССП с просьбой отменить запрет, чтобы он смог продать квартиры. Однако ему объяснили, что все ограничительные и принудительные меры могут снять только после полного погашения задолженности, включая исполнительский сбор.

В итоге владелец недвижимости не стал тянуть и перевел деньги на счет. Средства были направлены взыскателю, а исполнительский сбор – в бюджет государства.