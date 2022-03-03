В Копейске бывшего замначальника центра занятости осудят за взятки

Бывшего заместителя руководителя центра занятости Копейска будут судить по обвинению в получении взяток, превышении должностных полномочий, служебном подлоге и неправомерном доступе к компьютерной информации, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, обвиняемая в течение 2019 - 2020 гг. получила взятки в размере 45 тысяч рублей от граждан за постановку на учет в качестве безработных. Она незаконно вносила фиктивную информацию о их стаже работы в единую систему информации.

В результате они получали повышенное пособие по безработице.