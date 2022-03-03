Полпред в УрФО Владимир Якушев попал под санкции Канады

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев попал в санкционный список Канады, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление канадского кабмина. Как и в остальных случаях, причиной стала поддержка полпредом военных действий в Украине.

В расширенный санкционный список Канады также вошли председатель правительства РФ Михаил Мишустин, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, глава администрации президента Антон Вайно, министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, полпред РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка, вице-премьер Юрий Трутнев, полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, полпред президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан и глава ФТС РФ Владимир Булавин.

На прошлой неделе Канада также ввела санкции в отношении президента РФ Владимира Путина, главы МИД России Сергея Лаврова и ряда других высокопоставленных представителей российского руководства.

Напомним, что 25 февраля страной были введены антироссийские санкции, под которые попал Уральский банк реконструкции и развития. В пресс-службе финансового учреждения Накануне.RU сообщили, что "данные санкции не окажут влияния на деятельность банка".