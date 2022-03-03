03 Марта 2022
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Чернобыльская АЭС (2022) | Фото: Reuters / Gleb Garanich

Украина уже давно ядерная держава - Дерипаска

Российский миллиардер Олег Дерипаска снова выступил за скорейшее прекращение военных действий на Украине. На этот раз его аргумент – атомные электростанции и другие ядерные объекты на территории страны.

"Мир очень важен! Затягивать переговоры — безумие! Украина уже давно ядерная держава, на ее территории, кроме законсервированной Чернобыльской АЭС ещё 15 атомных энергоблоков и 3 хранилища отработанного ядерного топлива. Для непонятливых - любой инцидент на этих объектах наши потомки на территории европейской России, Украины и Европы будут вспоминать нам всем! ещё лет 200 с проклятиями", - написал бизнесмен в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее Минобороны РФ сообщило, что взяло под контроль Чернобыльскую АЭС и обеспечивает ее безопасность. В то же время о других подобных объектах пока поступает противоречивая информация.

Теги: олег дерипаска, украина, ядерные объекты, аэс



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