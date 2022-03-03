В Гамбурге конфисковали яхту бизнесмена Усманова

У российского миллиардера Алишера Усманова, который попал под санкции ЕС, немецкие власти конфисковали яхту стоимостью около 600 миллионов долларов. Об этом сообщает Forbes.

По данным источников издания, принадлежащая Усманову 156-метровая яхта Dilbar заблокирована властями Гамбурга. С октября прошлого года судно находилось на верфях для переоборудования. Dilbar является самой крупной по водоизмещению частной моторной яхтой.

Усманов - основатель и крупнейший акционер холдинга USM - 28 февраля попал в санкционный список ЕС в связи с проведением Россией специальной военной операции на Украине.

Напомним, президент США Джозеф Байден пообещал, что Вашингтон займется расследованием "преступлений российских олигархов". Для этого министерство юстиции США создаст специальную группу.

По словам американского лидера, Вашингтон объединяет силы со своими европейскими союзниками, чтобы "найти и захватить ваши яхты, роскошные квартиры, частные самолеты".

Также о намерении арестовать недвижимость и яхты российских бизнесменов заявляли власти Великобритании. В связи с этим российский миллиардер Роман Абрамович пытается продать всю свою недвижимость в этой стране.