03 Марта 2022
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Экономика За рубежом
Южная Корея, флаг (2017) | Фото:http://www.power-technology.com/

Южная Корея продолжит поставлять в Россию автомобили и бытовую технику

Южная Корея продолжит поставлять в Россию автомобили, смартфоны, стиральные машины и другую бытовую технику, несмотря на санкции США.

В Министерстве торговли, промышленности и энергетики Республики сообщили, что американские санкции не распространяются на эти товары южнокорейского производства, передает ТАСС.

Напомним, что свердловчанам, накопившим на долгожданный автомобиль, придется пересмотреть свои аппетиты из-за резкого роста цен. Так, на фоне последних событий стоимость европейских моделей значительно увеличилась, что отмечают как обычные пользователи авто, так и официальные дилеры Екатеринбурга. Последние также заявляют о высоком спросе и неопределенности в сроках поставок.

Теги: автомобиль, санкции



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