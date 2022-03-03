Южная Корея продолжит поставлять в Россию автомобили и бытовую технику

Южная Корея продолжит поставлять в Россию автомобили, смартфоны, стиральные машины и другую бытовую технику, несмотря на санкции США.

В Министерстве торговли, промышленности и энергетики Республики сообщили, что американские санкции не распространяются на эти товары южнокорейского производства, передает ТАСС.

Напомним, что свердловчанам, накопившим на долгожданный автомобиль, придется пересмотреть свои аппетиты из-за резкого роста цен. Так, на фоне последних событий стоимость европейских моделей значительно увеличилась, что отмечают как обычные пользователи авто, так и официальные дилеры Екатеринбурга. Последние также заявляют о высоком спросе и неопределенности в сроках поставок.