Свердловский вице-губернатор предложил разблокировать RuTracker

Заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин предложил разблокировать некогда один из самых крупных ресурсов русскоязычного сегмента интернета – торрент-трекер RuTracker.

Напомним, в конце 2015 года Мосгорсуд санкционировал пожизненную блокировку "Рутрекера". Поводом для исков о запрете работы торрент-трекера стала жалоба издательства "Эксмо", в которой оно требовало удалить ссылки на книги нескольких авторов.

На этой неделе стало известно, что американские компании The Walt Disney Company, Warner Bros. и Sony Pictures приостанавливают поставку фильмов в кинотеатры России из-за ситуации на Украине. Дмитрий Ионин тут же выступил с инициативой.

"В связи с действиями крупнейших голливудских киностудий, не пора ли рассмотреть вопрос о разблокировке RuTracker?", - написал сегодня свердловский вице-губернатор в своем Telegram-канале.

Стоит отметить, что еще в бытность депутатом Госдумы РФ Ионин активно боролся за разблокировку Telegram. Позицию властей по мессенджеру он называл "циничной".