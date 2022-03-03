Авиабилеты за границу резко подорожали

Цены на авиабилеты за границу с вылетом в ближайшие дни стали дороже на 17–19% по сравнению с предыдущей неделей.

Информацию подтвердили в сервисах для путешественников. Цены выросли из-за роста курса доллара после начала спецоперации России на Украине. Кроме того, тарифы подогрел растущий спрос на перелеты.

В некоторых случаях повышение оказалось более существенным. Так, авиабилет по маршруту Стамбул - Москва с вылетом в начале марта выросла до 55–75 тыс. в один конец на человека.

Массовых отказов от туров пока не наблюдается. Главным риском для путешествий эксперты называют вероятность изъятия воздушных судов лизинговыми компаниями за границей из-за санкций ЕС.

В последние дни февраля спрос вырос на перелеты в Турцию, Армению, ОАЭ и Азербайджан. Чтобы удовлетворить весь спрос, авиакомпании начали ставить более вместительные самолеты на эти направления.

Московский аэропорт Шереметьево сообщил, что в марте больше всего зарубежных маршрутов планируется в ОАЭ, Турцию, Мальдивы, Белоруссию, Армению и Египет, пишут "Известия".