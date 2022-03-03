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Госдума (2019) | Фото:Накануне.RU

В Госдуму внесли поправку, предусматривающую до 15 лет заключения за фейкы о действиях ВС России

Председатели комитетов Госдумы по безопасности Василий Пискарев и по обороне Андрей Картаполов внесли в поправку, которая предусматривает до 15 лет заключения за тиражирование фейков о действиях Вооруженных сил России.

Парламентарии хотят установить ответственность за распространение заведомо ложной информации о деятельности ВС во время "исполнения обязанности по защите мира и безопасности российских граждан и государства".

Как предполагается, новая статья УК будет состоять из трех частей. За создание или распространение фейков по части этой статьи можно будет получить до трех лет лишения свободы. Более суровое наказание - до 10 лет лишения свободы будет грозить за распространение или даже создании такой информации с использованием служебного положения, организованной группой, с использованием интернета "и иных возможностей для широкого распространения информации".

По словам Пискарева, до 15 лет лишения свободы будет грозить, если придумавшее "фейковую информацию" лицо заранее знает, что информация повлечет "общественно-опасные последствия".

Ранее Пискарев заявил, что необходимо проработать вопрос о введении ответственности за распространение фейков о действиях ВС РФ. Отмечается, что в комитете фиксируют вал фейковых новостей о ходе специальной военной операции на Украине.

Теги: Госдума, фейки, спецоперация



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