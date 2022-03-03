Абрамович объявил о решении продать "Челси"

Российский миллиардер Роман Абрамович объявил о решении продать футбольный клуб "Челси", которым он владеет около 20 лет.

"Это было не ради бизнеса или денег для меня, только ради чистой страсти к игре и клубу. Хочу отметить, что мне невероятно сложно принять это решение, и такое расставание с клубом причиняет мне боль", — заявил бизнесмен.

Он утверждает, что не будет просить клуб вернуть ему одолженные деньги. В ходе продажи будет создан благотворительный фонд, в который направят все доходы от продажи клуба. "Фонд будет создан в интересах всех жертв войны на Украине", — следует из заявления миллиардера.

По информации The New York Times, Абрамович нанял консалтинговую компанию из США Raine Group, чтобы подобрать нового владельца для клуба. Потенциальных инвесторов проинформировали, что к 4 марта бизнесмен хочет увидеть предварительные предложения, сообщает Forbes.

Абрамович пытается не только быстро продать клуб, но и всю свою недвижимость в Великобритании.

Миллиардер пока не включен в санкционный список Великобритании, однако Лондон готовит законопроекты, нацеленные на российских бизнесменов из-за ситуации вокруг Украины.

28 февраля пресс-секретарь Абрамовича заявил, что бизнесмен "пытается помочь" в российско-украинском переговорном процессе после обращения к нему украинской стороны за посредничеством.

Напомним, президент США Джозеф Байден пообещал, что Вашингтон займется расследованием "преступлений российских олигархов". Для этого министерство юстиции США создаст специальную группу.