03 Марта 2022
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Политика
антироссийские санкции (2016) | Фото: http://eer.ru/

США введут блокирующие санкции против оборонного сектора РФ

Американские власти объявил о введении блокирующих ограничений против оборонного сектора России.

Согласно заявлению Белого дома, санкции затронут 22 организации, связанные с оборонной сферой, в том числе фирмы, выпускающие боевые самолеты, боевые машины пехоты, системы радиоэлектронной борьбы и беспилотники для российской армии.

Как отмечает Вашингтон, российские компании, занимающиеся разработкой и производством вооружений, понесут значительные издержки. Также США введут дополнительные ограничительные меры против организаций, которые поддерживают вооруженные силы России и Белоруссии.

"Мы будем продолжать создавать издержки вместе с союзниками и партнерами до тех пор, пока Путин продолжает эскалацию", — отмечается в документе администрации США. 

Как сообщалось ранее, Великобритания открыта для рассмотрения возможности ослабления санкций против Москвы в случае прекращения российской спецоперации на Украине. Для этого нужно Москве необходимо остановит "агрессию", покинуть Украину, восстановив ее суверенитет.

Теги: санкции, вооружения



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