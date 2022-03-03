Российские власти направят украинцам продукты и стройматериалы
Россия направит в качестве помощи населению Украины продукты питания, стройматериалы и предметы первой необходимости.
Как заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, федеральные власти совместно с регионами подготовили более 10,5 т гуманитарных грузов.
Колонна с гуманитарной помощью из Крыма уже прибыла в населенные пункты на юге Украины. В настоящее время завершается формирование гуманитарных колонн с территорий Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей.
Отмечается, что никто из жителей Украины, которые находятся на территории, контролируемой российскими военными, а также ДНР и ЛНР, "не останется без питания, без воды, без средств первой необходимости", сообщает РБК.
Ранее Минобороны РФ впервые озвучило число потерь российских военных в ходе операции на Украине.
498 российских военных погибли при исполнении воинского долга, еще 1597 получили ранения.