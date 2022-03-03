Российские власти направят украинцам продукты и стройматериалы

Россия направит в качестве помощи населению Украины продукты питания, стройматериалы и предметы первой необходимости.

Как заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, федеральные власти совместно с регионами подготовили более 10,5 т гуманитарных грузов.

Колонна с гуманитарной помощью из Крыма уже прибыла в населенные пункты на юге Украины. В настоящее время завершается формирование гуманитарных колонн с территорий Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей.

Отмечается, что никто из жителей Украины, которые находятся на территории, контролируемой российскими военными, а также ДНР и ЛНР, "не останется без питания, без воды, без средств первой необходимости", сообщает РБК.

Ранее Минобороны РФ впервые озвучило число потерь российских военных в ходе операции на Украине.

498 российских военных погибли при исполнении воинского долга, еще 1597 получили ранения.