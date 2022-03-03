Из-за санкций работа бюджетного правила стала неактуальна

Введенные ограничительных мер против России фактически остановили реализацию бюджетного правила — в частности, механизма наполнения и расходования средств Фонда национального благосостояния, который выступал основным залогом фискальной стабильности страны.

Как заявил Минфин, "в бюджетном законодательстве будет предусмотрена временная приостановка на 2022 год отдельных положений бюджетных правил, связанных с использованием дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета".

По состоянию на 1 февраля 2022 года общий объем средств ФНБ в рублевом эквиваленте составил 13,6 трлн руб. Однако валютные активы фонда (в частности, евро на счетах в Банке России, которые размещены в европейских активах) были заморожены в результате санкций со стороны США, Евросоюза, Великобритании и Японии как часть резервов под управлением Центробанка России.

По данным на 1 февраля, без учета заблокированных Западом средств и денег, уже вложенных в проекты внутри страны, в ФНБ было потенциально доступно около 4,6 трлн руб. в эквиваленте. Это преимущественно активы в китайских юанях и золотые счета в ЦБ РФ.

Как сообщил директор ИНП РАН Александр Широв, в условиях введенных санкций накопление золотовалютных резервов страны не имеет смысла, так как ими все равно невозможно распорядиться. Более того, ограничения показали, что сама идея резервирования средств оказалась нецелесообразной: сейчас непонятно, будет ли возможно когда-нибудь их потратить.

Официальная заморозка правила или его отмена — это вопрос времени, поскольку для изменения Бюджетного кодекса нужна поддержка Госдумы, сообщает РБК.