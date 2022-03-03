Банкиры: рост ставок по депозитам потребует уплаты налога от 10 млн россиян

Резкий рост ставок по банковским депозитам может потребовать уплаты нового налога по ним от 10 млн россиян.

Как сообщили в Ассоциации банков России, стремительный рост ставок по вкладам в российских банках увеличит число плательщиков нового налога, который будут вынуждены уплатить до конца года свыше 10 млн граждан страны.

Необходимость уплаты налога возникла из-за резкого подъема ключевой ставки Центробанка России: на начало 2022 года она составляла 8,5% годовых, а 28 февраля —20%.

По словам банкиров, из-за увеличения доходностей по сберегательным продуктам банков в этом году многие вкладчики получат доходы выше не облагаемой налогом базы. В текущем году, согласно законодательству, она составляет 85 тыс. руб.

Изначально налог позиционировался как налог на вклады свыше 1 млн руб., но уже по итогам 2021 года на фоне роста ставки Банка РФ под него попали некоторые держатели с суммой от 750 тысяч руб.

По мнению экспертов, существующий порядок уплаты налога дестимулирует граждан хранить деньги в банках. По этой причине банкиры предложили брать для расчета ключевую ставку ЦБ РФ не на начало года, а вычислять средний показатель за год, сообщает РБК.

Банковский сектор России пребывает в состоянии структурного дефицита ликвидности. В этой ситуации долг банков перед ЦБ больше, чем объем средств, размещенных ими на корсчетах и депозитах в ЦБ. Но возросший структурный дефицит сейчас — это следствие массированного снятия средств с текущих счетов и депозитов вкладчиками банков, считает старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов. На фоне обвала рубля и введения санкций против крупных кредитных организаций россияне стали активно снимать наличную валюту.