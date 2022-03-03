Минтранс России обсуждает национализацию иностранных самолетов

Министерство транспорта России обсуждает национализацию авиалайнеров иностранного производства на фоне запрета Евросоюзом поставок новых самолетов и аннуляции действующих лизинговых договоров.

Соответствующий вопрос обсуждался на совещании ведомства с крупнейшими авиаперевозчиками. "Вопрос в стадии оценки", — сообщает РБК со ссылкой на источник в Росавиации.

У международных компаний находится 55% всего российского авиационного флота. Отечественные перевозчики эксплуатируют 980 пассажирских лайнеров, 777 из них — в лизинге. У иностранных собственников перевозчики арендуют 515 самолетов, рыночная стоимость которых оценивается в $10 млрд.

Ранее мы уже писали, что убрать пакет санкций в "пакет с пакетами", похоже, оказалось сложнее, чем виделось некоторым сенаторам. Западные страны пригрозили оставить Россию без самолётов своего производства. В России используется до 800 иностранных лайнеров, и санкции Запада рискуют приковать к земле воздушный парк авиакомпаний не только для полётов за границу, но и внутри страны, если мы откажемся возвращать самолёты лизингодателям, ссылаясь на форс-мажор и контрсанкции. Пока вся надежда властей РФ остается только на то, что моментальный запрет грозит самим западным компаниям экономическим крахом.