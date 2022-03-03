Под Екатеринбургом съехал в кювет автобус с детской хоккейной командой

В Свердловской области съехал в кювет автобус с детьми.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УГИБДД по региону, транспортное средство перевозило детскую хоккейную команду. Авария случилась 2 марта около 20:35 на 144 км трассы Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов. По предварительным данным, 61-летний водитель ИВЕКО выехал на встречную полосу, где совершил наезд на дорожное ограждение с последующим опрокидыванием в кювет. В результате ДТП травмы получил 14-летний мальчик, который находился в автобусе.

С ушибами поясничного отдела позвоночника он госпитализирован в Центральную городскую больницу №2 Нижнего Тагила.

Детская хоккейная команда возвращалась с соревнований домой. В автобусе находились 17 детей и двое сопровождающих взрослых.