03 Марта 2022
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
скорая помощь, здравоохранение, медицина (2022) | Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Под Екатеринбургом съехал в кювет автобус с детской хоккейной командой

В Свердловской области съехал в кювет автобус с детьми.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УГИБДД по региону, транспортное средство перевозило детскую хоккейную команду. Авария случилась 2 марта около 20:35 на 144 км трассы Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов. По предварительным данным, 61-летний водитель ИВЕКО выехал на встречную полосу, где совершил наезд на дорожное ограждение с последующим опрокидыванием в кювет. В результате ДТП травмы получил 14-летний мальчик, который находился в автобусе.

С ушибами поясничного отдела позвоночника он госпитализирован в Центральную городскую больницу №2 Нижнего Тагила.

Детская хоккейная команда возвращалась с соревнований домой. В автобусе находились 17 детей и двое сопровождающих взрослых.

Теги: ДТП, Екатеринбург



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