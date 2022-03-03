03 Марта 2022
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Политика В России За рубежом Украина
санкции (2016) | Фото:voicesevas.ru/

Лондон допустили ослабление антироссийских санкций при остановке операции на Украине

Великобритания открыта для рассмотрения возможности ослабления санкций против Москвы в случае прекращения российской спецоперации на Украине.

Как сообщил представитель премьера страны, для этого нужно Москве необходимо остановить "агрессию", покинуть Украину, восстановив ее суверенитет.

Отмечается, что "путь к выходу из ситуации есть" и Запад призывает российское руководство "им воспользоваться".

Из последних ограничений Евросоюза - отключение от SWIFT банков ВТБ, "Россия", "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ. Список включает ряд кредитных организаций, против которых уже введены санкции со стороны ЕС.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России справится с непростой экономической ситуацией, а также, что ее личная цель сделать так, чтобы люди и компании вышли из нее с наименьшими потерями.

Теги: Великобритания, санкции, Украина



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