Лондон допустили ослабление антироссийских санкций при остановке операции на Украине

Великобритания открыта для рассмотрения возможности ослабления санкций против Москвы в случае прекращения российской спецоперации на Украине.

Как сообщил представитель премьера страны, для этого нужно Москве необходимо остановить "агрессию", покинуть Украину, восстановив ее суверенитет.

Отмечается, что "путь к выходу из ситуации есть" и Запад призывает российское руководство "им воспользоваться".

Из последних ограничений Евросоюза - отключение от SWIFT банков ВТБ, "Россия", "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ. Список включает ряд кредитных организаций, против которых уже введены санкции со стороны ЕС.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России справится с непростой экономической ситуацией, а также, что ее личная цель сделать так, чтобы люди и компании вышли из нее с наименьшими потерями.