Банк России принял решение не возобновлять торги 3 марта

Банк России принял решение не возобновлять торги 3 марта 2022 года на Московской Бирже в секции фондового рынка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЦБ.

Исключение составляет режим "Выкуп: Адресные заявки" с расчетами в рублях; секции срочного рынка, за исключением инструментов срочного рынка денежной секции (валютные пары), товарной секции (драгоценные металлы) и зеркальных контрактов на фьючерсы на оригинальных площадках в режиме "Закрытие позиций"; секции рынка СПФИ.

Режим работы Московской Биржи на 4 марта 2022 станет известен позже. Центробанк проинформирует о нем до 9.00 (мск), 4 марта.