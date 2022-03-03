03 Марта 2022
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Общество В России Москва
ЦБ РФ Банк России (2013) | Фото: banks43.ru

Банк России принял решение не возобновлять торги 3 марта

Банк России принял решение не возобновлять торги 3 марта 2022 года на Московской Бирже в секции фондового рынка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЦБ.

Исключение составляет режим "Выкуп: Адресные заявки" с расчетами в рублях; секции срочного рынка, за исключением инструментов срочного рынка денежной секции (валютные пары), товарной секции (драгоценные металлы) и зеркальных контрактов на фьючерсы на оригинальных площадках в режиме "Закрытие позиций"; секции рынка СПФИ.

Режим работы Московской Биржи на 4 марта 2022 станет известен позже. Центробанк проинформирует о нем до 9.00 (мск), 4 марта.

Теги: Банк России, торги, Московская биржа



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