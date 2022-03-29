Киев готовит фейковые видео об "убийствах" мирных граждан и "мародерстве" со стороны российских военных – Минобороны РФ

В Минобороны РФ заявили, что Киев дает приказы нацбатальонам снимать фейковые видео об "убийствах и мародерстве", которые, якобы, совершаются российскими военными.

"По свидетельствам сдавшихся в плен украинских военнослужащих в националистические батальоны систематически поступают указания от киевских властей на подготовку постановочных видеосюжетов о бесчинствах и массовых убийствах мирных граждан, мародерстве и разрушениях социальной инфраструктуры, совершенных якобы российскими военнослужащими. Особый цинизм националистов заключается в том, что для выполнения подобных заказов они идут на все, не жалея ни женщин, ни стариков, ни детей. Задача таких материалов – создание негативного информационного фона вокруг проведения специальной военной операции Вооруженными Силами России", - говорится в заявлении Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию на Украине.

Также в штабе добавили, что из Мариуполя за сутки удалось эвакуировать свыше 3 тыс. человек.

При этом "неонацисты" удерживают более 4,5 млн граждан и 6,5 тыс. иностранцев.

Также сообщается, что РФ держит открытым коридор для выхода 60 иностранных судов из украинских портов.