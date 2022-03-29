30 Марта 2022
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Магазин Ашан в Екатеринбурге (2022) | Фото: Накануне.RU

"О'Кей" и "Ашан" сняли ограничение наценок на социально значимые товары - ФАС

Ритейлеры "О'Кей", "Ашан" и "Атак" уведомили Федеральную антимонопольную службу об отказе от обязательств по добровольному ограничению наценок на ряд социально значимых товаров, сообщили в пресс-службе ФАС.  

"Торговые сети приняли это решение для расширения предложения потребительских товаров и устранения локальных дефицитов", - объясняют в ведомстве мотивы ритейлеров.

В начале марта "Ашан", "Атак" и "О'Кей" приняли решение ограничить наценки на социально значимые товары до уровня в 5%.

Теги: О'Кей, торговая сеть, ритейлер, Ашан, наценки, фас



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