"О'Кей" и "Ашан" сняли ограничение наценок на социально значимые товары - ФАС

Ритейлеры "О'Кей", "Ашан" и "Атак" уведомили Федеральную антимонопольную службу об отказе от обязательств по добровольному ограничению наценок на ряд социально значимых товаров, сообщили в пресс-службе ФАС.

"Торговые сети приняли это решение для расширения предложения потребительских товаров и устранения локальных дефицитов", - объясняют в ведомстве мотивы ритейлеров.

В начале марта "Ашан", "Атак" и "О'Кей" приняли решение ограничить наценки на социально значимые товары до уровня в 5%.