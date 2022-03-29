30 Марта 2022
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Общество Москва
Ельцин-центр, Венедиктов (2019) | Фото: Накануне.RU

Венедиктов не вошел в Общественную палату Москвы по квоте Собянина

Экс-главред радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов не вошел в список 15 членов Общественной палаты Москвы, который утвердил сегодня мэр города Сергей Собянин.

Венедиктов входил в палату с 2016 года. Один из самых громких и спорных вопросов, которыми занимался журналист в качестве общественника, стало дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Несмотря на жесткую критику этой формы голосования - в том числе и со стороны оппозиции, Венедиктов выступал за внедрение ДЭГ.

Сам Венедиктов не удивлен случившемуся. "В нынешних условиях было бы странно, если бы мэр предложил мне войти в ОП по его квоте", — сказал РБК Алексей Венедиктов. Он добавил, что несколько общественных организаций делали ему предложения по выдвижению его кандидатуры, однако после ликвидации "Эха Москвы" не выходили на связь.

Напомним, радиостанция была сначала заблокирована по решению Генпрокуратуры (из-за распространения фейков о ВС РФ), а затем ликвидирована собственником – государственным холдингом "Газпром-медиа".

Примечательно, что этому решению Собянина рады в Общественной палате России, где ратовали в том числе и за внедрение ДЭГ. Вот что пишет один из членов ОП РФ Александр Малькевич (и аккаунт ОП РФ репостит его сообщение в своем Telegram-канале): "Недавно я обратился к Общественной палате Москвы с просьбой оценить действия Алексея Венедиктова. Задал ряд вопросов. Например, о том, интересы какой страны отстаивает г-н Венедиктов. И вот <…> Венекдиктов не вошел в список <…> Ну что ж, оперативная реакция на обращение ОП России (в котором мы задали Венедиктову неудобные вопросы, попросив в том числе определиться, за какую "команду" он играет) не заставила себя ждать".

Теги: алексей венедиктов, общественная палата, дэг



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