СМИ: В Великобритании задержали суперъяхту Phi российского "бизнесмена, имеющего связи с Путиным"

В Великобритании задержана суперъяхта Phi. Власти страны заявляют, что судно принадлежит некому российскому бизнесмену, имя которого не называется. Министр транспорта Великобритании Грант Шэппс сказал, что владелец яхты пока не попал под санкции, но имеет тесные связи с президентом России, передает РБК.