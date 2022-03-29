СМИ: В Великобритании задержали суперъяхту Phi российского "бизнесмена, имеющего связи с Путиным"
В Великобритании задержана суперъяхта Phi. Власти страны заявляют, что судно принадлежит некому российскому бизнесмену, имя которого не называется. Министр транспорта Великобритании Грант Шэппс сказал, что владелец яхты пока не попал под санкции, но имеет тесные связи с президентом России, передает РБК.
Власти Великобритании оценивают стоимость яхты в $50 млн. Длина судна почти 60 метров, есть бассейн и "бездонный винный погреб". Яхта ходит под флагом Мальты.