Люксембург заморозил российские активы на 2,5 млрд евро – власти герцогства

Власти Люксембурга заморозили российские активы на сумму 2,5 млрд евро, сообщил Минфин страны.

"Глава минфина Юрико Бакес проинформировала парламент о процессе имплементации санкций ЕС против России в Люксембурге. На сегодняшний день операторы в Люксембурге заморозили активы на 2,5 млрд евро", - цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

Не известно, идет ли речь о государственных активах или средствах частных лиц, попавших под западные санкции.