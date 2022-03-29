В Мариуполе ранен фигурант дела об убийстве Бориса Немцова Руслан Геремеев

29 Марта 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

РФ сокращает военную активность на 2 направлениях

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Украина
Z, СВО, спецоперация, военный (2022) | Фото: Минобороны РФ

В Мариуполе ранен фигурант дела об убийстве Бориса Немцова Руслан Геремеев

В Мариуполе получил ранение Руслан Геремеев – один из лидеров чеченских подразделений, участвующих в спецоперации ВС РФ на Украине. Также Геремеев является фигурантом дела об убийстве Бориса Немцова. Глава Чечни Рамзан Кадыров называет Геремеева "дорогим братом", адвокаты семьи Немцова называли его предполагаемым организатором убийства политика.

"Недавно я опубликовал видео, в котором наше подразделение под руководством Руслана Геремеева отбило здание администрации Мариуполя и водрузило на него флаг Чеченской Республики. К сожалению, в ходе дальнейших боев за город Руслан Геремеев получил ранение и попал в госпиталь", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

"По дороге в Мариуполь я навестил дорогого брата и лично убедился, что его жизни ничего не угрожает. Он успешно идет на поправку и готов в ближайшее время снова встать в строй. Я нисколько не удивлен стойкости и высокому боевому духу Руслана. Он является настоящим воином, истинным патриотом Отечества", - добавил Кадыров.

Теги: руслан геремеев, рамзан кадыров, ранение, мариуполь



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети