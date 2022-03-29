В Мариуполе ранен фигурант дела об убийстве Бориса Немцова Руслан Геремеев

В Мариуполе получил ранение Руслан Геремеев – один из лидеров чеченских подразделений, участвующих в спецоперации ВС РФ на Украине. Также Геремеев является фигурантом дела об убийстве Бориса Немцова. Глава Чечни Рамзан Кадыров называет Геремеева "дорогим братом", адвокаты семьи Немцова называли его предполагаемым организатором убийства политика.

"Недавно я опубликовал видео, в котором наше подразделение под руководством Руслана Геремеева отбило здание администрации Мариуполя и водрузило на него флаг Чеченской Республики. К сожалению, в ходе дальнейших боев за город Руслан Геремеев получил ранение и попал в госпиталь", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

"По дороге в Мариуполь я навестил дорогого брата и лично убедился, что его жизни ничего не угрожает. Он успешно идет на поправку и готов в ближайшее время снова встать в строй. Я нисколько не удивлен стойкости и высокому боевому духу Руслана. Он является настоящим воином, истинным патриотом Отечества", - добавил Кадыров.