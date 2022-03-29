Макрон заявил Путину, что платить за газовые контракты в рублях невозможно

29 Марта 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

РФ сокращает военную активность на 2 направлениях

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России За рубежом
Коллаж, рубль, газ, конфорка (2020) | Фото: Накануне.RU

Макрон заявил Путину, что платить за газовые контракты в рублях невозможно

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным заявил, что платить по газовым контрактам в рублях, как того хотят российские власти, невозможно, передает Reuters со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца. В версии пресс-службы Кремля эта тема звучала так: "затрагивались также вопросы, связанные с решением о переходе к оплате российскими рублями поставок природного газа из России, в частности в страны ЕС".

Еще одной темой часового разговора Путина и Макрона была ситуация в Мариуполе. В Елисейском дворце заявили: "В ходе разговора Макрона и Путина констатировано, что гуманитарная операция в Мариуполе сейчас невозможна". Пояснения на этот раз пришли со стороны Кремля: "Подчёркнуто [видимо, Путиным], что для разрешения тяжёлой гуманитарной ситуации в этом городе украинские боевики-националисты должны прекратить сопротивление и сложить оружие".

Также президенты обменялись мнениями по ситуации на Украине, "в том числе с учётом завершившегося сегодня в Стамбуле очередного раунда переговоров российских и украинских представителей".

Теги: эммануэль макрон, владимир путин, мариуполь, газ



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети