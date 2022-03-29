Макрон заявил Путину, что платить за газовые контракты в рублях невозможно

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным заявил, что платить по газовым контрактам в рублях, как того хотят российские власти, невозможно, передает Reuters со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца. В версии пресс-службы Кремля эта тема звучала так: "затрагивались также вопросы, связанные с решением о переходе к оплате российскими рублями поставок природного газа из России, в частности в страны ЕС".

Еще одной темой часового разговора Путина и Макрона была ситуация в Мариуполе. В Елисейском дворце заявили: "В ходе разговора Макрона и Путина констатировано, что гуманитарная операция в Мариуполе сейчас невозможна". Пояснения на этот раз пришли со стороны Кремля: "Подчёркнуто [видимо, Путиным], что для разрешения тяжёлой гуманитарной ситуации в этом городе украинские боевики-националисты должны прекратить сопротивление и сложить оружие".

Также президенты обменялись мнениями по ситуации на Украине, "в том числе с учётом завершившегося сегодня в Стамбуле очередного раунда переговоров российских и украинских представителей".