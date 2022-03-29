29 Марта 2022
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Политика ДНР и ЛНР
коллаж, Донецк, ДНР, паспорт РФ (2019) | Фото: Накануне.RU

ДНР рассмотрит вопрос о вхождении в состав России после освобождения всей республики - Пушилин

ДНР будет рассматривать вопрос о вхождении в состав РФ после освобождения всей республики, передает штаб территориальной обороны ДНР со ссылкой на главу республики Дениса Пушилина.
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Напомним, на прошлой неделе глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что в республике в ближайшее время пройдет референдум о вхождении в состав России. "Я думаю, что в ближайшее время на территории Республики будет проведен референдум, на котором народ реализует свое абсолютное конституционное право и выскажет свое мнение по поводу вступления в РФ. Я почему-то уверен, что это именно так и будет", - заявил руководитель ЛНР. Правда, потом он попытался нивелировать свое неожиданное заявление, мол, это было просто личное мнение.

"Я сделал такое заявление. Я знаю, что оно вызвало достаточно серьезный политический и общественный резонанс, поэтому хочу внести некоторые пояснения. Это мое личное, безусловно, частное мнение, каких-либо действий, направленных на проведение референдума на территории республики в ближайшее время, нами не осуществляется. Самая главная задача на сегодняшний день для руководства республики, для жителей нашей республики – это завершить войну. Освободить наши территории. Спасти наших жителей от фашизма", - заявил Пасечник. Он добавил, что в дальнейшем жители ЛНР будут иметь абсолютное право "определить свою дальнейшую судьбу". "Хотя, в общем-то, свой выбор мы уже сделали в 2014 году в ходе "русской весны", - добавил глава республики.

Теги: денис пушилин, днр, референдум



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