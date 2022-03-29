29 Марта 2022
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Политика В России За рубежом
ПМЭФ, Эммануэль Макрон (2018) | Фото: forumspb.com

Путин и Макрон провели очередной телефонный разговор

Президенты Франции и России провели телефонный разговор, он продолжался около часа. Ранее о предстоящем телефонном звонке сообщила представитель МИД Франции. Она отметила, что глава Франции хочет обсудить эвакуацию жителей из Мариуполя.

Кстати, провести еще один разговор с Владимиром Путиным Эммануэль Макрон решил в день официального старта предвыборной президентской кампании – французы выберут нового главу государства (или переизберут действующего) 10 и 24 апреля.

Теги: владимир путин, эммануэль макрон, переговоры



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