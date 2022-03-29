Johnson & Johnson приостановит поставки в Россию средств личной гигиены
Американская компания Johnson & Johnson, которая ранее объявила о приостановке рекламных кампаний в России, регистрацию и клинические испытания лекарств, а также инвестиции в экономику страны, объявила еще и о приостановке поставок средств личной гигиены в Россию. Об этом говорится в заявлении компании.
При этом J&J продолжит поставлять в Россию лекарства и медицинское оборудование.
Johnson & Johnson владеет такими брендами как o.b., Carefree, Le Petit Marseillais, Neutrogena, Clean & Clear, Johnson's.