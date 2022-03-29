29 Марта 2022
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Политика В России
Владимир Мединский, Александр Фомин, российско-украинские переговоры (2022) | Фото: телеканал &quot;Звезда&quot;, скриншот

Мединский: Киев отказывается от стремления вернуть Крым и Донбасс военным путем

Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский пересказал письменные предложения, полученные от украинской делегации.

Так, по его словам, Украина отказывается от стремления вернуть Крым и Донбасс военным путем. Предложения Украины по гарантиям безопасности не распространяются на данные территории.

Также, по словам руководителя российской делегации, Украина провозглашается постоянно нейтральным внеблоковым безъядерным государством под международно-правовыми гарантиями, дается перечень стран-гарантов.

Киев отказывается от вступления в военные союзы, размещения иностранных военных баз и контингентов и военных учений без согласия стран-гарантов, включая Россию, сообщил Мединский после переговоров в Стамбуле.

Также предложения предполагают, что Россия не возражает против вступления Украины в ЕС.

Наконец, Украина просит, чтобы окончательное решение по договору с РФ было оформлено на встрече глав государств.

 

Теги: мединский, украина, крым, донбасс



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