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Андрей Турчак (2018) | Фото: Накануне.RU

Украинские школьные учебники на "освобожденных территориях" заменят на российские - Турчак

"Единая Россия" собирается совместно с Минпросвещения РФ "в кратчайшие сроки" "обеспечить переход освобожденных территорий [Украины] на российские образовательные стандарты". Об этом заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

С ним согласен коллега по Совету Федерации, глава комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас: "Школьные учебники - это действительно то, с чего нужно начинать денацификацию Украины. Полностью согласен".

В среду, 30 марта, "ЕР" и Минпросвещения собираются представить общественности итоги экспертизы содержания украинских школьных учебников.

"От такой "учебной" литературы волосы встают дыбом. Пропаганда жестокости, антироссийские идеи... Буквально с ног на голову перевернута наша общая история, в том числе история Великой Отечественной войны. Пособники нацистов Бандера и Шухевич представлены как герои. Жители Донбасса - как террористы. Тотальное искажение фактов и воспитание ненависти ко всему русскому", - заявил Турчак.

Он полагает, что "последние годы украинских школьников активно милитаризировали". "Целые разделы учебников в старших классах посвящены НАТОвским тактическим схемам ведения боя, оказанию медпомощи в боевых условиях и подобным темам.  Детям внушали, что в России и на Донбассе - враги, в которых нужно стрелять", - говорит Турчак.

"В кратчайшие сроки необходимо обеспечить переход освобожденных территорий на российские образовательные стандарты. Это требует соответствующего учебно-методического обеспечения. "Единая Россия" готова оказать Минпросвещения всю необходимую помощь с доставкой учебников в рамках наших партийных гуманитарных конвоев", - заключает партийный деятель.

Теги: андрей турчак, учебники, украина



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