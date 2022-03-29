Пермяки пожаловались на продавцов, прячущих сахар под прилавок

Жители Перми пожаловались на продавцов, которые прячут сахар под прилавком. Видеоролик опубликовали в группе "Подслушано Пермь", передает корреспондент Накануне.RU.

Автор видео сообщил, что в магазине "Магнит" по адресу Докучаева, 32 сахара нет второй месяц. В видеоролике видно, что несколько пачек сахара лежит под прилавком кассира.

"Вот и сахар лежит. На полках сахара нет. Сахар лежит под прилавком. Его продают из-под полы", — комментирует видео автор видеоролика.

Напомним, в начале марта ФАС предупредила, что создание искусственного дефицита продуктов питания для поддержания ажиотажного спроса и завышенных цен недопустимо. 17 марта Федеральная антимонопольная служба России сообщила о проверке цепочки поставки сахара в оптовые магазины.

Также было возбуждено антимонопольное дело в отношении "Пятерочки" и "Магнита" в Воронеже. Сотрудники ведомства, а также прокуратуры проверили склады торговых сетей и обнаружили значительные запасы сахара. Отмечается, что компании синхронно не поставляли в магазины товар, поддерживая панику среди покупателей. Россияне начали активно скупать сахар и другие продукты после введения санкций (из-за специальной операции РФ на Украине), обвала рубля и других кризисных явлений.

Из-за паники в Москве произошла потасовка в супермаркете: люди подрались из-за отсутствия сахара. А жители Нижневартовска и ближайших муниципалитетов с 11 по 13 марта раскупили годовой запас сахара.