Житель Южного Урала убил женщину и месяц прятал тело на балконе

В Челябинской области местного жителя подозревают в убийстве 46-летней женщины, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Тело женщины с признаками насильственной смерти обнаружили 25 марта на балконе квартиры одного из домов в городе Юрюзань.

По версии следствия, у подозреваемого с потерпевшей произошел конфликт во время распития спиртного. Мужчина избил женщину, от полученных травм она скончалась. После этого подозреваемый спрятал тело потерпевшей на балконе квартиры.

В ближайшее время обвиняемому будет избрана мера пресечения.