29 Марта 2022
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Общество В России
лесной пожар (2012) | Фото: Накануне.ru

К апрелю в зоне риска по лесным пожарам будет уже 17 регионов России - Рослесхоз

Хотя погода на большей части России еще далека от пожароопасной, в десяти регионах сезон природных пожаров уже "открыт", сообщил глава Рослесхоза Иван Советников. По его данным, первый лесной пожар в этом году произошел 2 января, а всего с начала года зарегистрировано уже 72 лесных пожара.

В Рослесхозе на конец марта видят потенциальные проблемы в восьми регионах, в апреле в зоне риска окажется уже 17 регионов. Это субъект на юге и в центральной части России, а также юг Урала, Сибири и Дальний Восток, сообщил Советников на совещании в Совете Федерации.

Замглавы МЧС РФ Илья Денисов сообщил, что в 2022 году к тушению лесных пожаров будут готовы более 300 тыс. человек и более 120 тыс. единиц техники. По его словам, проблем из-за санкций с пожарной техникой возникнуть не должно, поскольку почти вся она отечественного производства, при ее ремонте используются российские запчасти. "Импортная техника почти не используется, она в тех субъектах, которые могли себе позволить ее купить. Грубо говоря, это "паркетники", которые в условиях поля и леса не проедут", - отметил замминистра.

Теги: Рослесхоз, лесные пожары, весна, подготовка



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