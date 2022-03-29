Госдума: Итоги переговоров в Стамбуле - серьезная заявка на то, что спецоперация близка к завершению

Первый замглавы международного комитета Госдумы Дмитрий Новиков заявил, что итоги российско-украинских переговоров в Стамбуле - серьезная заявка на то, что спецоперация РФ на Украине близка к завершению.

В свою очередь, зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов подчеркнул, что Россия не будет искусственно затягивать спецоперацию на Украине. По его словам, Москва намерена перейти к политико-дипломатическим путям решения, передает РИА Новости.