29 Марта 2022
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спецоперация на украине, военные, колонная, z (2022) | Фото: Sputnik / Konstantin Mikhalchevsky

Госдума: Итоги переговоров в Стамбуле - серьезная заявка на то, что спецоперация близка к завершению

Первый замглавы международного комитета Госдумы Дмитрий Новиков заявил, что итоги российско-украинских переговоров в Стамбуле - серьезная заявка на то, что спецоперация РФ на Украине близка к завершению.

В свою очередь, зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов подчеркнул, что Россия не будет искусственно затягивать спецоперацию на Украине. По его словам, Москва намерена перейти к политико-дипломатическим путям решения, передает РИА Новости.

Теги: переговоры, украина, россия, спецоперация



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