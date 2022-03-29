29 Марта 2022
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Происшествия Свердловская область
окно (2018) | Фото:Накануне.RU

На Урале сотрудники соцучреждения скрыли от медиков падение пенсионерки со второго этажа

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту падения пенсионерки со второго этажа "Комплексного центра социального обслуживания населения" в Волчанске. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры, помимо самого факта произошедшего, также установлено, что сотрудники центра скрыли данный факт от "скорой помощи", из-за чего женщине не была оказана своевременная медпомощь.

Инцидент произошел 27 апреля прошлого года. Пенсионерка, находящаяся в центре, признана нуждающейся в социальном обслуживании. В тот день она, по неизвестной причине, выпала из окна второго этажа на козырек (навес) здания учреждения, а затем на землю. Сами же сотрудники уведомили медиков, что пациентка упала с табурета, чем существенно нарушили ее конституционные права на охрану здоровья. Спустя непродолжительный период времени после падения пенсионерка скончалась.

Материалы в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ были направлены прокуратурой в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки действиям должностных лиц уральского центра. По итогу уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

Теги: Карпинск, социальное учреждение, пенсионерка, падение, окно, дело



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