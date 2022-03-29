Россия готовится к сезону пожаров: лесников больше не стало, авиакеросин сильно подорожал

Несмотря на то, что природные пожары прошлого года были по-настоящему катастрофическими, кардинальных изменений числа лесников в стране не произошло, зарплаты их не выросли, признают в Минприроды. Между тем, эксперты не раз указывали на то, что именно усиление профилактики и воссоздание службы лесников могут решить проблему, а не расширение штата пожарных (хотя это тоже требуется).

"Проблема повышения зарплат [лесникам] актуальна не только для лесного хозяйства, мы завязаны на возможности Минфина. Ситуация с зарплатами не поменялась в 2022 году. Также не изменилось штатное расписание – лесников больше не стало", - сообщил на совещании в Совете Федерации замминистра природных ресурсов России Сергей Оноприенко.

Он также сообщил о ситуации с обеспечением топливом на предстоящий сезон: "Действительно, с начала года были некие тревожные сигналы с регионов о том, что стоимость топлива в разы, кратно выросла. Мы обращались в Минэнерго, проводили мониторинг. Выяснили, что рост составил 0,4% по бензину и 1,8% по дизтопливу – это данные Минэнерго. Конечно же, есть исключение – рост стоимости авиакеросина. Там стоимость выросла (по данным на прошлую неделю) от 30%, в среднем 33%".

Напомним, в прошлом году ущерб от лесных пожаров превысил 9 млрд руб., 90% пожаров пришлось на Дальний Восток (в основном, на Якутию).